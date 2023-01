Nadeshda Brennicke will einen Großteil ihrer Zeit künftig in Costa Rica verbringen. Foto: imago images/Eventpress up-down up-down Schauspielerin im Interview Nadeshda Brennicke: Neues Zuhause im Baumhaus in Costa Rica Von Joachim Schmitz | 06.01.2023, 10:00 Uhr

Nachdem Nadeschda Brennicke („Banklady“) einige Jahre in Brandenburg Pferde gezüchtet hat, zieht es die Schauspielerin in tropische Gefilde. Im Interview sprechen wir über Taranteln in der Küche, einen Werbedreh mit den Rolling Stones und ihre Lieblingskollegen.