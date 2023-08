Frau Michelsen, viele kennen Sie als Film-Kommissarin, aber in welchen Filmarten spielen Sie eigentlich am liebsten mit?

Das kann ich nicht klar ausmachen, das wechselt. Es kommt letztendlich auf das Buch und die Konstellation an. Da bin ich offen in alle Richtungen – da möchte ich mich gar nicht festlegen. Vielleicht kann ich eher ausschließen, zu welcher Art Film ich mich nicht so hingezogen fühle, Splatter oder Horror Movies sind nicht so meins, also das weiß ich.

Sie spielen vor allem in Filmen mit, die von den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlt werden. Doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit seinem Gebührenmodell ist umstritten, es gibt immer wieder Kritik. Würden Sie sagen, es gibt Bedarf zur Erneuerung?

Es ist wichtig, dass wir öffentlich-rechtliche Sender haben und ich finde auch sehr vieles gut und besonders, was produziert wird. Und, ja natürlich könnte in puncto Gesellschaftskritik mehr Mut in Talk- oder Nachrichtenformaten gezeigt werden, das wird aber meiner Meinung nach tatsächlich von den Sendern und den verschiedenen ARD-Anstalten sehr unterschiedlich betrieben. Auch der immer noch existierende Gender Pay Gap (Abstand zwischen den Gehältern von Männern und Frauen, Anm. d. Red.), müsste dringend thematisiert werden, neben vielen anderen Themen, die uns alle im Moment so umtreiben. Aber was die Sender da jeweils schon vorhaben und umsetzten wollen, darüber weiß ich tatsächlich zu wenig.