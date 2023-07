Sängerin LaFee Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Leute Sängerin LaFee ist Mutter geworden: „Unfassbares Gefühl“ Von dpa | 23.07.2023, 09:38 Uhr

Sängerin LaFee ist Mutter eines Sohnes geworden. „Jetzt ist es offiziell, wir sind zu dritt“, sagte die 32-Jährige in einer Instagram-Story am Samstagabend. „Der kleine Mann ist jetzt bei uns, wir sind gefühlt komplett und überglücklich.“ Es sei eine „sehr, sehr krasse, wahnsinnig tolle und einzigartige Erfahrung“, aber auch anstrengend gewesen, sagte LaFee in ihrem Video auf ihrer „ersten Spazierfahrt“ mit ihrem Sohn. „Unsere Herzen sind mit viel Liebe und Glück erfüllt, dass der kleine Mann in unserer Familie ist.“ Es sei „einfach nur ein unfassbares Gefühl, Mama zu sein“.