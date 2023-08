Die Sängerin Lena Meyer-Landrut hatte sich in der vergangenen Woche bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen. Sie versuche nun, sich bestmöglich zu erholen, erklärte die 32-Jährige in einem Posting an ihre Fans. Nun gab sie ihren rund fünf Millionen Followern ein weiteres Update zu ihrem Gesundheitszustand.

Das Foto, das Meyer-Landrut auf ihrem Instagram-Account postete, zeigt die Sängerin auf einem Teppich liegend, die Arme hinter den Kopf verschränkt und die Beine in die Luft gestreckt. Es handelt sich dabei offenbar um eine Aufnahme, die die 32-Jährige vor ihrem Reitunfall zeigt. Unter das Bild schrieb sie: „Es war einmal eine Studiosituation... Liege aktuell zwar auch viel und freue mich umso mehr, bald wieder mehr zu teilen.“

Humorvolles Video auf TikTok

Auch über ihren TikTok-Account richtete sich Meyer-Landrut an ihre Fans – auf humorvolle Art und Weise. Der kurze Clip zeigt die gebürtige Hannoveranerin, wie sie zahlreiche Medikamente aus einem Rucksack packt. Offenbar handelt es sich hierbei ebenfalls um eine ältere Aufnahme. Dazu schrieb die Sängerin: „Wenn du krank zur Arbeit kommst und willst, dass es jeder mitbekommt.“

Eigentlich soll Lena Meyer-Landrut am 26. August ein Gratiskonzert in Berlin geben. Ob dieser Auftritt tatsächlich stattfinden kann, ist bislang noch unklar. Für gewöhnlich dauerte die Heilung eines doppelten Kreuzbeinbruches mehrere Monate.

Mit dem Lied „Satellite“ gewann die Sängerin im Jahr 2010 den Eurovision Song Contest für Deutschland. Im darauffolgenden Jahr trat sie mit dem Song „Taken By A Stranger“ erneut bei dem Wettbewerb an und belegte den zehnten Platz. Es folgten mehrere erfolgreiche Alben in den Charts. Zudem ist Meyer-Landrut als Model und Influencerin tätig.