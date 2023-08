Sylt hat eine lange Tradition als Promi-Insel. Bereits in den 1920er Jahren mauserte sich Kampen zum mondänen Künstlerort. Marlene Dietrich und Stefan Zweig zählten zu den ersten Besuchern.

In den 1960er Jahren feierte Lebemann Gunter Sachs schillernde Partys am Kampener Strand, an der Buhne 16 oder machte in der „Whiskymeile“ die Nacht zum Tag. Verleger Axel Springer, Schauspieler Heinz Rühmann oder die frühere Kaiserin Soraya brachten Glamour und Geld auf die Insel.

Und unter den beinahe sieben Millionen Übernachtungsgästen, welche die Insel jährlich zählt, sind auch heute immer wieder bekannte Gesichter. Darunter Wolfgang Schäuble, Jürgen Klopp, Günter Netzer, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter oder Guido Maria Kretschmer.

Wer in der Sansibar einkehrte

Beliebtes Lokal bei den Prominenten ist die Sansibar von Herbert Seckler in den Rantumer Dünen. Dort kehrte vergangene Woche TV-Moderator Johannes B. Kerner mit Familie ein, für den Sylt seit vielen Jahren seine Lieblingsinsel ist. In Morsum besitzt Kerner ein Haus.

Mit dabei war dieses Mal auch seine älteste Tochter Emily (24). Sie hatte im April vergangenen Jahres ihren Bachelor-Abschluss in Medien- und Kommunikationsmanagement an der privaten Hochschule Fresenius in Hamburg bestanden und „hat ihr eigenes Leben“, wie Johannes B. Kerner (58) nicht ohne Vater-Stolz beim Besuch in der Sansibar erzählt und seiner Ältesten dabei einen Kuss gibt.

Ebenfalls in der Sansibar gesichtet wurde in diesen Tagen Richard „Mörtel“ Lugner (89), der österreichische Multimillionär aus der Baubranche, der jedes Jahr mit seinem Promi-Gast beim Wiener Opernball für Gesprächsstoff sorgt.

Auf Sylt zeigte er sich wiederum in junger, weiblicher Begleitung. Nie fehlen darf während seines Sylt-Aufenthalts sein Lieblingsgericht Sylter Austern Royal – aber bitte immer mit Ketchup und Tabasco. Dafür stattete er auch seinem alten Freund Jünne Gosch in List einen Besuch ab.

Dass er eingefleischter Sylt-Fan ist, weiß man von einem der erfolgreichsten Trainer des deutschen Fußballs: Otto Rehhagel. Erst kürzlich feierte er in seinen 85. Geburtstag mit seiner Frau Beate und Freunden in der Sansibar, am Ehrentag selbst ging es ins „Manne Pahl“ von Pius Regli in Kampen. Zur Ruhe kommen die Fußballlegende und seine Frau im Hotel Walter‘s Hof in Kampen von Detlef Tappe, wo sie seit vielen Jahren Stammgäste sind.

Der hatte vor einigen Tagen die ehrenvolle Aufgabe, seinem Freund Otto das Geburtstagsgeschenk von Rot-Weiß Essen zu überreichen, dem Verein seiner Heimatstadt, wo seine Fußballkarriere begonnen hatte.

Auch ein Hollywood-Star war zu Gast aus Sylt

Hamburg, Wien, Essen – aber Hollywood? Ja, auch Hollywood war in der vergangenen Woche auf Sylt zu Gast – mit der international bekannten Schauspielerin Diane Kruger. Nur hat sie niemand zu Gesicht bekommen, das Hotel hat eisern geschwiegen.

Lediglich in einer Story auf ihrem offiziellen Instagram-Account waren kurzzeitig Fotos zu sehen, die sie eindeutig vor dem Restaurant „Hoog“ des Fünf-Sterne-Luxus-Hotels „Severin‘s Resort & Spa“ in Keitum zeigen.

Die 47-jährige Schauspielerin mit deutschen Wurzeln in Algermissen (Niedersachsen) spielte unter anderem im preisgekrönten Film „Inglourious Basterds“ (2009) von Quentin Tarantino mit, 2017 war sie in „Aus dem Nichts“ des Hamburger Filmemachers Fatih Akin in ihrer ersten rein deutschsprachigen Rolle zu sehen und wurde für ihre Leistung dem Darstellerpreis der Filmfestspiele von Cannes ausgezeichnet.

Dass der Hollywood-Star eine Woche abgeschirmt und unentdeckt von der Öffentlichkeit auf Sylt Urlaube machen konnte, beweist: Sylt ist immer noch Anziehungspunkt für internationale Stars – wie übrigens kürzlich auch für den Musikstar Jon Bon Jovi, der seinen Rosé vorstellte – und kann ihnen den Luxus bieten, den sie sich wünschen. Auch wenn dieser Diskretion und Rückzug bedeutet.