Avatar 2 läuft momentan in den Kinos. Doch nun häufen sich die Berichte über das „Post-Avatar Depression Syndrome". Archivfoto: picture alliance/dpa/20th Century Studios

Zahlreiche Erfahrungen Depression nach Avatar? Was ist das „Post-Avatar Depression Syndrome"? Von Laurena Erdmann | 12.01.2023, 15:58 Uhr

Avatar 2 lockte allein in Deutschland schon Millionen von Zuschauern in die Kinos und gilt als einer der erfolgreichsten Filme. Doch gleichzeitig berichten Menschen von dem „Post-Avatar Depression Syndrome“. Was es damit auf sich hat.