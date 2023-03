Der nächste deutsche Oscar-Gewinner? Szene aus „Im Westen nichts Neues“ in der Verfilmung von Edward Berger. Foto: Netflix up-down up-down Trophäen werden vergeben Welche Oscar-Chancen hat „Im Westen nichts Neues“ nun? Von Ralf Döring | 12.03.2023, 09:30 Uhr | Update vor 18 Min.

In der Nacht von Sonntag auf Montag werden im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars vergeben. Welche Chancen hat Edward Bergers Remarque-Verfilmung „Im Westen nichts Neues? Wir haben uns in den Online-Wettbüros umgesehen.