Adrien Brody Hollywood Oscar-Preisträger Adrien Brody wird 49 Von dpa | 14.04.2022

In den Filmen von Wes Anderson reiht sich sein Name regelmäßig neben Hollywood-Größen wie Bill Murray ein. Für die Hauptrolle in „Der Pianist“ wird er 2003 mit dem Oscar ausgezeichnet. Heute wird Adrien Brody 49 Jahre alt.