Film Open-Air-Kino: Hunderte Treckerfahrer in Harsumer Feldmark Von dpa | 26.08.2023, 21:54 Uhr

Trecker- statt Autokino: Zu einer Kinovorführung in der Gemeinde Algermissen im Landkreis Hildesheim sind 230 Trecker und ein Mähdrescher vorgefahren. Insgesamt 584 Zuschauer genossen bei bestem Wetter die Filmvorführung in ihren Fahrzeugen, wie Sprecherin Lisa Hartje am Samstagabend sagte.