Leute Oliver Pochers Vater erholt sich von schwerem Schlaganfall Von dpa | 30.08.2023, 09:32 Uhr Comedian Oliver Pocher

Comedian Oliver Pocher hat in einem emotionalen Instagram-Post seinem Vater Gerhard zum Geburtstag gratuliert und aktuelle Sorgen über dessen Gesundheit geteilt. „Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert“, teilte Pocher (45) in dem Post mit. Dank der Arbeit des Krankenhauspersonals und der anschließenden Betreuung habe sein Vater „noch mal mehr als Glück gehabt“. „Er sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung.“