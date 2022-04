Günther Jauch stellt sich in der neuen Quiz-Show „Jauch gegen Sigl“ den Fragen von Moderator Oliver Pocher. FOTO: RTL/Stefan Gregorowius Bei „Jauch gegen Sigl“ Oliver Pocher „gekränkt“: So schießt Günther Jauch gegen Hannover Von Anneke Mayra Petersen | 05.04.2022, 11:12 Uhr

In der neuen Show „Jauch gegen Sigl“ tritt Günther Jauch gegen den „Bergdoktor“ Hans Sigl an. In der ersten Folge der Quiz-Show offenbarte der Moderator, was er von der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover hält. Und zog damit den Unmut von Oliver Pocher auf sich.