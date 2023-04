Olaf Scholz am Kabinettstisch: Über Ostern tummelte sich der Kanzler auf Sylt. Foto: dpa/Kay Nietfeld up-down up-down Besuch in Gosch-Restaurant Heimlicher Sylt-Urlaub von Kanzler Olaf Scholz über Ostern Von Lea Sarah Pischel | 16.04.2023, 17:18 Uhr

Zu Ostern besuchte Kanzler Olaf Scholz die Nordseeinsel Sylt. Er soll in einem Gosch-Restaurant gegessen haben. Gerüchte über einen Aufenthalt in der Sansibar bestätigen sich allerdings nicht. Was über den Trip bekannt ist.