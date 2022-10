Nordische Filmtage Lübeck Foto: Rainer Jensen/dpa/Archiv up-down up-down Kultur Nordische Filmtage Lübeck präsentieren 173 Filme Von dpa | 12.10.2022, 12:05 Uhr

Die Nordischen Filmtage in Lübeck präsentieren vom 2. bis zum 6. November 173 Filme. Das Publikum kann die Werke in 212 Kinovorführungen erleben, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Mehr als 70 Prozent des Angebots stehe aber auch deutschlandweit als Stream zur Verfügung.