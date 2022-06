ARCHIV - Bauleiterin Hanna Sökeland lächelt vor dem dpa-Interview. Foto: Michael Matthey/dpa FOTO: Michael Matthey Fernsehen Neue „Princess Charming“ will in TV-Show auch aufklären Von dpa | 17.06.2022, 07:30 Uhr

Hanna Sökeland, die neue „Princess Charming“, sucht in der gleichnamigen Datingshow nicht nur ihre Traumfrau, sondern will auch aufklären. Es gehe darum, Homosexualität zu normalisieren und gegen Vorurteile anzugehen. „In der Sendung werden Stereotype aufgebrochen. Entgegen der Klischees sehen viele Frauen einfach total weiblich aus“, sagte die 28-Jährige aus Hannover der Deutschen Presse-Agentur. „Hier sieht man auch einfach, wie Frauen sich in Frauen verlieben. Hoffentlich wird es dadurch normaler.“