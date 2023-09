Berichten zufolge hat die Polizei von Las Vegas im Zusammenhang mit der Ermordung des Rappers Tupac Shakur vor fast drei Jahrzehnten einen Mann festgenommen. Die Hip-Hop-Legende wurde 1996 in Las Vegas bei einer Schießerei erschossen. Der Tod wurde nie aufgeklärt.

Laut Quellen der Nachrichtenagentur AP hat die Polizei in Las Vegas am Freitagmorgen einen Mann der Zusammenhang mit dem Tod des Rappers stehen soll, festgenommen. Der Nachrichtensender berichtet, dass es sich bei dem Festgenommenen um Duane Keith Davis handeln soll, auch bekannt als „Keffe D“. Im Juli durchsuchte die Polizei von Las Vegas im Rahmen der laufenden Ermittlungen zum Mord an Shakur das Haus des Verdächtigen in der Stadt Henderson.

Am Freitagnachmittag (Ortszeit) will die Polizei in Las Vegas eine Pressekonferenz geben.

Tupac Shakur war in den 1990er-Jahren, einer der berühmtesten Hip-Hop-Rapper. Er wurde nur 25 Jahre alt.