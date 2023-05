Anne Hathaway, Jared Leto und Salma Hayek treffen sich bei der „Met Gala“ in New York. Leto zollte Lagerfelds Katze Choupette Tribut. Foto: IMAGO IMAGES/UPI Photo up-down up-down Stars in New York Weiße Roben und menschliche Katzen: „Met Gala” ehrt Karl Lagerfeld Von dpa | 02.05.2023, 11:17 Uhr

Die „Vogue“ hat eingeladen und die Stars gaben sich in New York die Ehre: Die diesjährige „Met Gala“ würdigte in diesem Jahr den deutschen Designer Karl Lagerfeld. Entsprechend waren auch die Outfits von Lagerfeld inspiriert – und von seiner Katze.