"The Masked Singer" Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Medien „Masked Singer“-Vogel taucht überraschend vor Dom auf Von dpa | 20.03.2023, 12:54 Uhr

Irritierte Blicke, ungläubiges Innehalten und zu Fotos gezückte Smartphones: Mitten im morgendlichen Trubel aus Touristen und Passanten ist am Montag überraschend ein rund zwei Meter hoher Riesenvogel am Kölner Dom vorbeigeschlendert. Artenforscher und Tierheime mussten allerdings nicht verständigt werden - es handelte sich um eine kleine Aktion des Senders ProSieben. An der Seite des mächtigen Federviehs: Moderator Matthias Opdenhövel (52).