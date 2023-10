Markus Lanz ist es gewohnt, dass er in seiner ZDF-Talkshow seinen Gästen die unangenehmen Fragen stellt. Doch in der Ausgabe vom Dienstagabend sah sich der Moderator selbst mit unbequemen Anschuldigungen konfrontiert. Anlass war die aktuelle Folge des Podcasts „Lanz & Precht“, in der Richard David Precht gesagt hatte, dass es orthodoxen Juden verboten sei, zu arbeiten – „außer ein paar Dingen wie Diamantenhandel und Finanzgeschäfte“.

Lanz hatte daraufhin weder widersprochen noch den Satz des Philosophen hinterfragt, sondern mit Aussagen wie „richtig“ und „genau“ zugestimmt.

Lanz: Nichts ist Precht ferner als Antimsemitismus

Die Sprecherin des deutsch-jüdischen Vereins WerteInitiative, Anna Staroselski, erklärte am Dienstagabend in der Talkshow mit Blick auf die derzeitige Lage in Nahost: „Es gibt ein Problem, dass sehr wenig Wissen über jüdisches Leben, über den israelisch-palästinensischen Konflikt da ist.“ Dann wandte sie sich direkt an Markus Lanz: „Das haben Sie ja ganz konkret auch miterlebt.“

Doch der Talkshowmoderator stellte sich auf die Seite seines Podcast-Partners. „Sie können ihm [Richard David Precht, Anm. d. Red.] gerne mangelndes Wissen vorwerfen, aber die Verkürzung hin zum Antisemitismus finde ich an dem Punkt tatsächlich schwierig.“ Und weiter: „Richard David Precht ist jemand, den ich persönlich sehr gut kenne, sehr schätze. Nichts ist dem weiter entfernt als Antisemitismus, um das mal ganz klar zu sagen.“

Redaktion hatte umstrittene Passage gelöscht

Die ebenfalls anwesende stellvertretende „Spiegel“-Chefredakteurin Melanie Amann sagte daraufhin, dass man auch aus kompletter Ahnungslosigkeit antisemitische Klischees verbreiten könne. Dazu müssen man selbst nicht zwingend „antisemitische Überzeugen“ haben. „Aber man verbreitet sie und wenn man mit einer gewissen Autorität als Philosoph dann spricht, wird das Problem natürlich nochmal potenziert.“

Der Philosoph Richard David Precht hatte mit Aussagen zu orthodoxen Juden für Kritik gesorgt. Archivfoto: dpa/Henning Kaiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zwei Tage nach Erscheinen hatte die Redaktion von „Lanz & Precht“ die umstrittene Passage aus dem Podcast geschnitten. In dem Begleittext zur entsprechenden Podcast-Folge schrieb sie: „Wir bedauern, dass eine Passage in der aktuellen Ausgabe von ‚Lanz & Precht‘ Kritik ausgelöst hat. An einer Stelle wurden komplexe Zusammenhänge verkürzt dargestellt, was missverständlich interpretiert werden konnte. Deshalb haben wir diesen Satz entfernt und der Folge ein Statement von Richard David Precht vorangestellt.“

In besagtem Statement teilte Precht mit, dass er die Formulierung bedaure und es nicht „ansatzweise irgendwie so gemeint gewesen ist, wie es aufgefasst wurde“. Darüber werde er in der kommenden Ausgabe nochmal ausführlich mit Lanz reden, so Precht.