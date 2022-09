Fußballtrainer und Ex-Nationalspieler Mario Basler gab in der neuesten Folge der RTL-Sendung „Sommerhaus der Stars“ Einblicke in das Sexleben mit Freundin Doris Büld. Archivfoto: IMAGO images/STAR-MEDIA up-down up-down Ex-Fußballer im Trash-TV „Komm, wir gehen ins Gebüsch“: Basler mit Sex-Offerte im „Sommerhaus der Stars“ Von Florian Görres | 15.09.2022, 19:39 Uhr

Ex-Fußballer Mario Basler ist in der RTL Show „Sommerhaus der Stars“ zu Gast. In der aktuellen Folge enthüllt er Details aus dem Liebesleben mit Doris Büld und würde sich am liebsten mit ihr ins Gebüsch schlagen. Ein anderes Paar trennt sich während der Show.