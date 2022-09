Basler war im „Sommerhaus der Stars“ bisher nicht unbedingt für sanfte Töne bekannt, in der aktuellen Folge spielt er aber die Stimme der Vernunft. Archivfoto: picture alliance/dpa | Marcus Brandt up-down up-down Sanfte Töne vom Ex-Fußballer Beziehungstipps von Super Mario: Basler als Paartherapeut im Sommerhaus der Stars Von Florian Görres | 26.09.2022, 17:10 Uhr

Ex-Fußballprofi Mario Basler ist mit Freundin Doris Büld in der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ zu Gast. In der aktuellen Folge schlägt er überraschend sanfte Töne an – und steht trotzdem kurz vor dem Rausschmiss.