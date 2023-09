Amazon Prime Video spendiert seiner beliebten Comedy-Serie „Last One Laughing“ in diesem Jahr eine weihnachtliche Sonderausgabe. An dem Weihnachtsspecial nehmen allerdings keine neuen Kandidaten teil, sondern bekannte Gesichter aus den bisherigen vier Staffeln. Moderiert wird die Serie erneut von Michael „Bully“ Herbig.

Diese Stars sind beim Winterspecial von „Last One Laughing“ dabei:

Bastian Pastewka

Carolin Kebekus

Martina Hill

Michelle Hunziker

Teddy Teclebrhan

Rick Kavanian

Anke Engelke

Kurt Krömer

Damit sind sowohl Anke Engelke als auch Kurt Krömer bereits zum vierten Mal bei „Last One Laughing“ mit dabei.

Teams statt Einzelkämpfer

Zwar gelten auch in der Weihnachtsedition die gleichen Regeln – keiner der Kandidaten darf lachen –, allerdings kämpft dieses Mal niemand für sich allein, sondern es werden Teams gebildet. Auch diese stehen bereits fest:

Bastian Pastewka und Anke Engelke

Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan

Martina Hill und Kurt Krömer

Michelle Hunziker und Rick Kavanian

Dem Gewinner-Team winkt dabei erneut ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Wann genau das Weihnachtsspecial von „Last One Laughing“ im Dezember erscheint, steht allerdings noch nicht fest.

Trotz der Sonderausgabe soll es im kommenden Jahr definitiv auch eine reguläre fünfte Staffel der beliebten Amazon-Prime-Serie geben.

