Kirchenrechtler: Harald Schmidt für „Passion"-Fortsetzung Von dpa | 14.04.2022, 12:08 Uhr

Die RTL-Christus-Inszenierung „Die Passion“ hat auch bei professionellen Theologen Eindruck hinterlassen - und direkt Besetzungsideen für eine mögliche Fortsetzung provoziert. „Ich finde es gut, dass RTL zur Primetime Jesus Christus in der „Passion“ zum Thema macht. Wer schafft das noch von den etablierten Kirchen?“, sagte der bekannte Kirchenrechtler Thomas Schüller am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Einige Passagen hätten ihn wirklich berührt. „Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Format eine zweite Chance verdient hat“, sagte der Theologe, der an der Universität Münster das Institut für Kanonisches Recht leitet. Seine Idee: „Vielleicht mit Harald Schmidt als Sprecher.“