Auszeichnung Kinos in NRW mit einer Million Euro gefördert Von dpa | 10.11.2022, 14:46 Uhr

74 Kinos in Nordrhein-Westfalen sind von der Film- und Medienstiftung NRW mit insgesamt einer Million Euro gefördert worden. Die höchsten Prämien gingen an das Cinema & Kurbelkiste Münster (26.000 Euro), die Lichtspiele Kalk (24.000 Euro) und das ZOOM Kino Brühl (24.000 Euro), wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Im Rahmen des Sonderpreises Grünes Kino wurden außerdem 40.000 Euro an 20 Kinos verteilt, dabei wurden Themen wie Energieeffizienz oder Abfallvermeidung berücksichtigt.