Helene Fischer ist zurück. Nach ihrem Trapez-Unfall bei einem Konzert in Hannover und der anschließenden Konzertpause stand die Schlagersängerin jetzt wieder auf der Bühne – wenn auch nicht vor einem ganz so großen Publikum wie sonst. Vielmehr gab die 39-Jährige am vergangenen Wochenende ein Privatkonzert vor Mitarbeitern eines Küchenherstellers.

Weiterlesen: Lindenberg, Kunze, Grönemeyer: Wie Rockmusiker die verunsicherte Mitte abholen

Doch es war nicht nur das Comeback, das Helene-Fischer-Fans aufhorchen ließ, sondern auch eine Ansage bezüglich ihrer Weihnachtsshow, die sie während ihres Auftritts machte.

Ansage heizt Spekulationen an

Drei Jahre ist es her, dass eine reguläre Ausgabe der „Helene-Fischer-Show“ pünktlich zur Weihnachtszeit im ZDF ausgestrahlt wurde. Danach hatten die Corona-Pandemie sowie die Geburt von Fischers Kind eine Wiederaufnahme der Sendung verhindert. Nun aber scheint ein Comeback in greifbare Nähe zu rücken – wenn man den Worten von Helene Fischer Glauben schenken darf.

Bei ihrem Privatkonzert erklärte die Sängerin laut „Bild“: „Die Aussicht darauf, dass in diesem Jahr meine Show wieder stattfindet, in der ich wirklich mit vielen großartigen Künstlern wieder singen darf, steht nicht schlecht. Von daher: Ich freue mich sehr darauf.“

Das sagt das ZDF

Offiziell ist eine neue Ausgabe der „Helene-Fischer-Show“ damit allerdings noch nicht – zumal sich sowohl Fischers Manager Uwe Kanthak als auch der ausstrahlende Sender ZDF bislang bedeckt halten. „Ich weiß ganz ehrlich noch nicht, ob die Show in diesem Jahr tatsächlich umgesetzt werden kann“, so Kanthak kürzlich gegenüber RTL. Als Grund nannte er die hohen Kosten. „Wir sind in der Planung, aber die Kosten sind derartig gestiegen, dass es keinen Spaß mehr macht.“

Will für ihre Weihnachtsshow wieder auf der Bühne stehen: Helene Fischer. Archivfoto: imago images/Bildagentur Monn Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das ZDF gibt sich noch zurückhaltender. Gegenüber der „Bunten“ sagte der Fernsehsender lediglich, es sei „noch zu früh, einen Planungsstand zu kommunizieren. Wir werden das selbstverständlich zu gegebener Zeit tun.“