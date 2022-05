ARCHIV - Die Schauspielerin Julie Delpy. Foto: Jörg Carstensen/dpa/Archivbild FOTO: Jörg Carstensen Film Julie Delpy dreht im Juni in Hamburg Von dpa | 21.05.2022, 10:05 Uhr

Die Schauspielerin Julie Delpy (52, „Before Sunset“) wird im Sommer einige Zeit in Hamburg verbringen - beruflich. Für Juni sind in der Hansestadt die Dreharbeiten für den Psychothriller „The Tutor“ geplant, wie die Moin Filmförderung der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Mit Delpy steht unter anderem der britische Schauspieler Richard E. Grant (65) als einer der Hauptdarsteller vor der Kamera.