Susanne Daubner Foto: Thomas Schulze/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild up-down up-down Sprache Jugendwort: „Tagesschau“-Sprecherin Daubner wieder gefragt Von dpa | 25.10.2022, 11:10 Uhr

„Tagesschau“-Sprecherin Susanne Daubner ist bei der ARD inzwischen so etwas wie eine Expertin für Jugendsprache. Natürlich hat sie auch dieses Mal über den neuesten Trend aufgeklärt. „Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Es ist: „Smash““, erläutert sie in einem am Dienstag verbreiteten 19-Sekunden-Videoclip im Tiktok-Hochformat. „Aber was bedeutet das eigentlich? Wer jemanden smashen will, würde die Person beim Online-Daten nach rechts wischen - oder auch mehr. Das Gegenteil davon ist „pass“ - eine Abfuhr.“