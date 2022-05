ARCHIV - Lou-Anne (l-r), Luca und Lou Annes Mutter Martina sorgen bei GNTM für Diversität. Foto: Fabian Sommer/dpa FOTO: Fabian Sommer Laufsteg-Show „Jetzt sind wir Profis“ - Das 17. Topmodel-Finale Von dpa | 25.05.2022, 10:28 Uhr

Mutter und Tochter als Konkurrentinnen - und eine Kandidatin, die aus Protest gegen die Show fehlt: In Köln geht an diesem Donnerstag die 17. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ zu Ende - die erfolgreichste seit 13 Jahren.