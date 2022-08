Schauspielerin Jessica Schwarz Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Schauspielerin Jessica Schwarz hat Waldbrände in Portugal hautnah miterlebt Von dpa | 30.08.2022, 12:48 Uhr

Schauspielerin Jessica Schwarz (45) hat die verheerenden Waldbrände in ihrer neuen Heimat Portugal hautnah miterlebt. „Was schlimm ist gerade, ist die Serra da Estrela. Dort brennt es jetzt schon seit fast drei Wochen“, sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Und wir hatten leider auch bei uns in der Stadt in Setúbal ein Feuer, das wir von unserem Grundstück aus sehen konnten“, sagte die Schauspielerin. Es sei niemand ums Leben gekommen, aber Bekannte hätten tatsächlich ihr Haus räumen müssen, weil nebenan ein Anwesen gebrannt habe. Seit zwei Jahren lebt die Schauspielerin mit ihrem Ehemann Louis Beckmann in Portugal. Zusammen betreiben die beiden ein kleines Hotel in einem Naturschutzgebiet in der Nähe von Lissabon.