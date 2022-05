Sophia Thomalla heizt durch einen verdächtigen Post Verlobungsgerüchte an. FOTO: dpa/Britta Pedersen Fans spekulieren Verlobungsgerüchte: Sophia Thomalla teilt verdächtiges Bild Von Alina Groen | 18.05.2022, 12:17 Uhr

Sophia Thomalla ist Moderatorin, Model und It-Girl - und bald auch verlobt? Mit einem Instagram-Posting heizt sie Spekulationen an. Wir verraten Ihnen, was an den Gerüchten dran ist.