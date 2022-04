ARCHIV - Lars Henrik Gass, Festivalleister der Oberhausener Kurzfilmtage, posiert im Lichtburg-Kino. Foto: picture alliance/Roland Weihrauch/dpa/Archivbild FOTO: Roland Weihrauch Oberhausen Internationale Kurzfilmtage starten als Hybrid-Festival Von dpa | 30.04.2022, 09:49 Uhr

An diesem Samstag starten die 68. Internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. Erstmals steigt das traditionsreiche Festival, das in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie nur digital stattfinden konnte, in hybrider Form.