Schauspielerin Julia Beautx Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Leute Influencerin Julia Beautx zieht wegen ihres Freundes um Von dpa | 06.01.2023, 05:23 Uhr

Die Influencerin und Schauspielerin Julia Beautx zieht zuhause aus und wohnt dann mit ihrem Freund in Mainz. Bislang lebte der Youtube-Star in der Nähe von Dortmund. Sie habe „keine Lust mehr auf eine Fernbeziehung“ gehabt. „Sonst hätte es mich auch nicht nach Mainz gezogen“, sagte die 23-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vor dem Start der ZDF-Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“. Die 23-Jährige hat bei Youtube 2,41 Millionen Abonnenten, bei Tiktok 3,8 Millionen Follower und bei Instagram 3,4 Millionen Follower. Ihre riesige Fangemeinde hat sie unter anderem mit Alltagstipps sowie mit Kosmetik- und Lifestylethemen gewonnen.