Wer regelmäßig den Fernseher laufen hat oder im Internet surft, wird in den vergangenen Jahren nicht an ihr vorbeigekommen sein: Ingrid von Indeed. Seit 2019 verkörperte Schauspielerin Tina Pfurr die Büromitarbeiterin, die in kleinen Sketchen auf die Jobbörse aufmerksam machte. Früher noch darauf angelehnt, dass Jobsuchende Ingrid aus Versehen mit dem ähnlich klingenden Portal verwechseln, wurde sie später bewusst als Erklär-Frau für Indeed in Szene gesetzt.

Nun aber soll damit Schluss sein. Wie die Jobbörse auf Instagram verkündete, wird Pfurr künftig nicht mehr ihr Werbegesicht sein. Ingrid habe über Jahre zahllosen Jobsuchenden geholfen, einen neuen Job zu finden, heißt es dort. „Ganz nebenher ist Ingrid nun auch selbst fündig geworden und verlässt uns für einen neuen Job.“ Auch Ingrid zeigt sich in dem Video ein letztes Mal – in Partystimmung mit ihren aus der Werbung bekannten Bürokollegen. Welche neue Stelle Ingrid nun antreten soll, bleibt offen.

Schauspielerin Pfurr ist bereits aus Fernsehen und Theater bekannt

Obwohl viele Pfurr erst durch die Indeed-Werbung kennengelernt haben, ist sie schon seit vielen Jahren in allerlei Projekten aktiv. Die heute 43-Jährige übernahm beispielsweise im Jahr 2016 bei „SOKO Wismar“ eine Rolle, 2019 war sie bei „Wilsberg“ dabei von 2018 bis 2021 konnte man sie im „Tatort“ sehen. Auch auf Theaterbühnen findet man sie immer wieder; seit 2011 leitet sie das Ballhaus Ost in Berlin.