Ina Müller und Johannes Oerding Foto: picture alliance / dpa/Archivbil Leute Ina Müller und Johannes Oerding haben sich getrennt Von dpa | 25.05.2023, 16:45 Uhr

Die Fernsehmoderatorin Ina Müller (57) und der Musiker Johannes Oerding (41) haben sich getrennt. „Es hat sich in unser beider Leben viel verändert und wir gehen schon einige Zeit getrennte Wege“, sagte Oerding am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie seien weiter freundschaftlich miteinander verbunden und arbeiteten weiter gern zusammen, so Oerding.