Schauspieler Heinz Hoenigs Frau: Aus Freundschaft ist Liebe geworden Von dpa | 24.09.2023, 12:01 Uhr

Schauspieler Heinz Hoenig (72) verdankt nach Aussage seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (38) dem Zufall, dass sich die beiden kennengelernt haben. „Einst begegneten wir uns. Nicht etwa in Berlin, Hamburg oder München. Nee! Ganz unspektakulär in einem klitzekleinen Dorf namens Harlingerode“, schrieb Kärsten-Hoenig in der „Bild“ (Sonntag) zum Geburtstag ihres Mannes. „Ausgerechnet in dem Ort, wo du aufgewachsen bist. Zufälle gibt’s, die gibt es gar nicht.“ Vielleicht gebe es schicksalhafte Begegnungen, fragte sie. Aus anfänglicher Freundschaft sei Liebe geworden.