Hardy Krüger jr. Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Fernsehen Hardy Krüger jr.: Rolle als Staatsanwalt Herausforderung Von dpa | 14.11.2022, 15:47 Uhr

Für Schauspieler Hardy Krüger jr. ist die Rolle als Leitender Staatsanwalt in der ARD-Telenovela „Rote Rosen“ eine Herausforderung. „Anwälte habe ich schon gespielt, so eine Rolle noch nicht“, sagte der 54-Jährige am Rande eines Fotoshootings am Montag.