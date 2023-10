Im Juli hatte Kerkeling in der Sendung „Maybrit Illner“ im ZDF bereits gesagt, er habe manchmal das Gefühl, dass man heute in einer ähnlichen Zeit lebe wie vor 100 Jahren in der Weimarer Republik. Er berichtete, dass er mit seinem Mann von Berlin nach Köln gezogen sei, weil die Atmosphäre in der Hauptstadt „deutlich homophober“ geworden sei.



Kerkeling ist seit Donnerstag (19. Oktober) in einer vierteiligen Fortsetzung der Urlaubssatire „Club Las Piranjas“ auf RTL+ zu sehen.