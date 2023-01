Guido Maria Kretschmer Foto: Felix Hörhager/dpa up-down up-down Film Guido Maria Kretschmer schwärmt von München und der Kunst Von dpa | 24.01.2023, 11:50 Uhr

Guido Maria Kretschmer liebt die Pinakothek der Moderne in München. „Kunst ist hier ein großes Vergnügen, auch die alte Pinakothek“, sagte der Modedesigner und Schauspieler vor der Premiere des Films „Caveman“ am Montagabend in München. Die Sonderausstellung zum Werk des Künstlers Max Beckmann in der Pinakothek der Moderne hat Kretschmer bereits gesehen.