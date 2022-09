Guido Cantz Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Entertainer Guido Cantz hat beim Begräbnis der Queen einen Kloß im Hals Von dpa | 19.09.2022, 06:40 Uhr

Auch Guido Cantz (51) trauert um Königin Elizabeth II. „Ich hätte nicht gedacht, dass mich das so berührt“, gestand der TV-Entertainer und Komiker der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Die Todesnachricht war schon sehr traurig, und seitdem verfolge ich das in allen Medien.“ Jetzt sei er gespannt auf das opulente und sicherlich ebenso traurige wie beeindruckende Staatsbegräbnis. „Ich glaube, dass ich da wieder einen Kloß im Hals haben werde. Obwohl es nicht meine Queen, nicht unsere Queen hier in Deutschland gewesen ist, ist es doch eine Konstante gewesen in meinem Leben, eine Frau, die mich seit meiner Geburt begleitet hat. Und jetzt ist diese Reise zu Ende.“