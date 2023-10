Ja, wo laufen sie denn? Angehende Topmodels scharren schon mit ihren High Heels und versuchen Model-Mama Heidi Klum (50) von sich und ihren Reizen zu überzeugen. Die Dreharbeiten zur mittlerweile 19. Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ haben am 1. Oktober 2023 in Berlin begonnen.

In einem offenen Casting konnten sich teilnahmewillige Kandidaten Anfang des Monats letztmals einen Platz bei GNTM 2024 sichern. Offizieller Einsendeschluss für die Bewerbungen zur kommenden Staffel war bereits Anfang September.

Alle ab 18 dürfen bei GNTM 2024 mitmachen

Das Neue in diesem Jahr ist eine echte Premiere. Neben Frauen wurden für die neue Staffel auch Männer fürs Casting zugelassen.

Der erste männliche Teilnehmer steht schon seit Monaten fest. Heidi Klum fragte einen Flugbegleiter über den Wolken, ob er spontan mitmachen wolle. Dessen Reaktion: „Warum nicht? Klingt super!“

Auch altersmäßig dürfte es wieder eine bunte Mischung geben. Laut Pro Sieben mussten die Bewerber zwar mindestens 18 Jahre alt sein, nach oben habe es aber keine Grenze gegeben. Wird es also endlich Nachschub für Lieslotte- und Babsi-Fans der 17. GNTM-Staffel geben?

Wann startet die neue Staffel von GNTM?

Bis die 19. Staffel von GNTM ausgestrahlt wird, dauert es noch eine ganze Weile. Der TV-Sender Pro Sieben nennt als bisherigen Starttermin Frühjahr 2024. In den Vorjahren wurde die erste Folge im Februar gezeigt. 2020 startete „Germany‘s Next Topmodel“ bereits Ende Januar. Das Finale dürfte dann im Mai oder Juni 2024 ausgestrahlt werden.

Wer war die GNTM-Siegerin 2023?

Das „Germany‘s Next Topmodel“ 2023 wurde die 23-jährige Vivien aus Koblenz. Sie ist das erste Curvy-Model, das ein GNTM-Finale für sich entscheiden konnte. Im Entscheidungswalk setzte sie sich im Juni gegen Konkurrentin Somajia aus Bielefeld durch.

Vivien macht derzeit Werbung für Jogging-Klamotten und ließ sich für das „The Curvy Magazine“ lediglich mit einer Muschel bedeckt ablichten.