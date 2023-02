Neues Jahr, neue Models! Auch 2023 gibt es eine neue Staffel „Germany‘s Next Topmodel“. Den Starttermin hat der TV-Sender Pro Sieben Anfang Januar bekannt gegeben. Die erste Folge wird am 16. Februar 2023 mit den neuen „Mädels“ zu sehen sein. Auch die 29 Kandidatinnen wurden bereits vorgestellt.

Was gibts Neues bei GNTM 2023?

In diesem Jahr gibt es eine große Veränderung bei GNTM, wie Heidi Klum (49) bereits im November auf Instagram verriet. Die Kandidatinnen starten ihre Reise diesmal nicht in Deutschland, sondern direkt in den USA.

Genauer gesagt in Los Angeles und damit in Heidis Wahlheimat. Im prominenten Stadtteil Bel Air lebt die Model-Moderatorin bereits seit den 1990er-Jahren.

In der Stadt der Engel laufen die Model-Anwärterinnen auch ihre erste Fashion-Show. Da ist Drama programmiert. Heidi Klum kann es kaum erwarten: „Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen.“

Gibt es schon erste Videos?

Der Opener-Trailer ist bereits seit ein paar Wochen zu sehen. Heidi tanzt gewohnt freizügig in einem bunten Hauch von Nichts zu Pinks „Never Gonna Not Dance Again“. Im Gegensatz zu 2022 singt sie den Titelsong dieses Jahr also nicht selbst.

Außerdem wurde ein erster Staffel-Trailer veröffentlicht, der bereits einiges über die kommenden Wochen verrät. Sturm-Chaos und Umstyling – was emotional das Gleiche bedeuten dürfte – inklusive! Er wirft aber auch Fragen auf, beispielsweise zu den Best-Ager-Models.

Wer sind die Model-Kandidatinnen 2023?

Denn Letztere sind zwar im Video zu sehen, kommen aber in der Top-29-Liste von Pro Sieben gar nicht vor. Das dürfte wieder für einige Überraschungen sorgen.

Drei „Mädels“ hatte Pro Sieben zuerst vorgestellt: Die 23-jährige Cassy setzt sich in Hamburg für Frauenrechte ein, ist Tanzlehrerin und liebt die Bühne. Somajia ist 21 und kommt aus Bielefeld. Sie möchte zeigen, dass auch eine Muslimin GNTM gewinnen kann. Und die 18-jährige Friseurin Elsa aus Wien liebt alles, was mit Beauty zu tun hat.

Die anderen 26 Model-Anwärterinnen sind:

Alina, 21, aus München (Bayern)

Olivia, 22, aus Hamburg

Nina, 22, aus Wetter (Nordrhein-Westfalen)

Selma, 18, aus Berlin

Melissa, 19, aus Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)

Katja, 20, aus Flensburg (Schleswig-Holstein)

Anya, 19, aus Berlin

Eliz, 21, aus München (Bayern)

Emilia, 19, Kelkheim im Taunus (Hessen)

Zehn der Model-Anwärterinnen (von links): Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Ana, 22, aus Heide (Schleswig-Holstein)

Slata, 19, aus Leipzig (Sachsen)

Vivien, 22, aus Koblenz (Rheinland-Pfalz)

Sarah, 20, aus Osnabrück (Niedersachsen)

Mirella, 20, aus Berlin

Tracy, 25, aus Essen (Nordrhein-Westfalen)

Juliette, 20, aus Bad Sobernheim (Rheinland-Pfalz)

Ida, 23, aus Köln (Nordrhein-Westfalen)

Indira, 20, aus Magdeburg (Sachsen-Anhalt)

Zoey, 26, aus Stuttgart (Baden-Württemberg)

Coco, 20, aus München (Bayern)

Anna-Maria, 24, aus Bochum (Nordrhein-Westfalen)

Elisabeth, 21, aus München (Bayern)

Jülide, 23, aus Paderborn (Nordrhein-Westfalen)

Lara, 19, aus Aschbach (Bayern)

Leona, 19, aus Großheubach (Bayern)

Melina, 18, aus Linz (Österreich)

In den vergangenen Jahren schafften es auch Transgender, Best Ager und kurvenbetonte Mädchen und Frauen abseits geltender Normen der Modewelt in Heidis Auswahl.

Kritiker werfen der Model-Mama jedoch Diversity Washing vor, bei dem mehr Schein als Sein im Vordergrund steht. Andere freuen sich, dass Diversität durch die Reichweite der Mainstream-Sendung eine erhöhte Aufmerksamkeit in der Gesellschaft erfährt.

Wann laufen die GNTM-Folgen?

Wie in den Jahren zuvor werden die neuen Folgen von „Germany‘s Next Topmodel“ jeweils donnerstags um 20.15 Uhr auf Pro Sieben zu sehen sein. Alternativ können sie über den Online-Streamingdienst Joyn abgerufen werden. Sollte es – wie in den vergangenen drei Staffeln – 17 Folgen geben, würde das Finale am 8. Juni 2023 stattfinden.

Wer ist in der Jury?

Heidi ist seit Längerem allein in der Jury und Boss der Show, wie der Zusatz „by Heidi Klum“ deutlich macht. Dennoch holt sie sich regelmäßig Gastjuroren in die Jury. So halfen in Staffel 17 beispielsweise Sängerin Kylie Minogue (54), Schauspielerin Brigitte Nielsen (59) und Designer Jean Paul Gaultier (70) bei der Entscheidung. Auch ihre Tochter Leni Klum (18) war dabei.

Für Folge 1 stehen die Gäste bereits fest. Der Modedesigner Peter Dundas (54) und das kanadische Supermodel Winnie Harlow (28) werden die neuen „Mädels“ zusammen mit Heidi zum Auftakt bewerten. Beide waren schon in vorherigen Staffel bei GNTM zu Besuch.

Peter Dundas, Heidi Klum und Winnie Harlow eröffnen den GNTM-Catwalk. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Neu dabei ist in diesem Jahr die kolumbianisch-US-amerikanische Schauspielerin Sofia Vergara (50). Hierzulande kennt man sie vor allem aus der TV-Serie „Modern Family“. In den USA sitzt sie – unter anderem mit Heidi Klum – in der Jury von „America‘s Got Talent“.

Der Designer Kilian Kerner hat bereits bestätigt, dass er auch dieses Jahr wieder dabei sein wird. US-Fotograf Yu Tsai hat via Instagram angedeutet, dass er erneut als Gast in der Sendung sein könnte. Die Fotos der ersten Kandidatinnen stammen ebenfalls von ihm.

Das aktuelle Pastell-Poster mit einer sehr leicht bekleideten Heidi stammt übrigens vom britischen Star-Fotografen Rankin (57). Auch er ist kein Unbekannter bei GNTM und dürfte zumindest bei einem Shooting wieder mit dabei sein.

Im Trailer sind unter anderem noch Supermodel Coco Rocha (34) und Choreografin Nikeata Thompson (42) zu sehen, die ebenfalls nicht das erste Mal bei GNTM zu Gast sind.

Was macht eigentlich die GNTM-2022-Siegerin?

Die Gewinnerin von 2022, Österreicherin Lou-Anne Gleißenebner-Teskey (19), ist erfolgreicher als viele ihrer Vorgängerinnen. So lief sie im September auf der New York Fashion Week für den US-amerikanischen Modedesigner Christian Siriano.

Für die November-Ausgabe des „Rebel“-Magazins ließ sie sich zusammen mit ihrer Mutter und ebenfalls Ex-GNTM-Kandidatin Martina (51) fürs Cover shooten.

Zuletzt machte sie Schlagzeilen mit ihrem Freund, dem New Yorker Fußballer Cameron McGregor (23), den sie über Tinder kennengelernt haben soll.

Man darf gespannt sein, wer in die Fußstapfen des 1,83 Meter großen Models tritt. Bis zum Finale dauert es zwar noch etwas, doch eins steht schon jetzt fest: „Nur eine kann Germany‘s Next Topmodel werden.“