Mission erfolgreich: Lieselotte (66) hat ihr Alien fürs Cover-Shooting gefunden. Endlich! FOTO: ProSieben/Sven Doornkaat GNTM 2022 Folge 15 Lieselotte findet endlich ihr Alien und die Models tanzen in Lack Von Sebastian Lohse | 12.05.2022, 23:22 Uhr | Update vor 22 Min.

Viertelfinale! Die „Germany’s Next Topmodel 2022“-Mädels kämpfen in der Wüste um Heidi Klums Gunst und tanzen in Lack um ihr (Model-)Leben. Wer ist raus?