GNTM setzte bereits 2022 auf Diversität, das waren die Finalistinnen Anita, Lou-Anne, Luca, Martina, Noella und Lieselotte (von links). Foto: Imago Images/ APress up-down up-down „Diversity“-Staffel 2023 GNTM: Sind diverse Models so gefragt, wie Heidi Klum behauptet? Von Laura Cäcilia Wolfert | 25.02.2023, 14:00 Uhr

Heidi Klum setzt in der 18. Staffel von Germany‘s Next Topmodel wieder auf „Diversity“. Aber sind diverse Models tatsächlich so gefragt? Modelagentin Claudia Midolo gibt Einblicke in die Branche und verrät, wie ein Model aussehen muss, um erfolgreich zu sein.