St. Pauli Theater Gedenkfeier für Hamburger Schauspieler Uwe Bohm Von dpa | 19.05.2022, 18:11 Uhr

Um an den verstorbenen Hamburger Schauspieler Uwe Bohm zu erinnern, laden Freunde und Kollegen am 29. Mai (12.00 Uhr) zu einer öffentlichen Gedenkfeier im St. Pauli Theater ein. „Dieses etwas unsichere, charmante Lächeln im Gesicht wird uns in Erinnerung bleiben, und dieser nie ganz gestillte Hunger nach Leben“, heißt es auf der Webseite des Theaters. Zur Gedenkfeier werden unter anderem Schauspielgrößen wie Ulrich Tukur, Hannelore Hoger, Gustav Peter Wöhler und Eva Mattes erwartet, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.