Auf der Suche nach Investoren ist Fynn Kliemann bei einigen Prominenten fündig geworden. FOTO: Hauke-Christian Dittrich/dpa „Kliemannsland“ Wer alles bei Fynn Kliemann investiert hat – und was sie dazu sagen Von Torben Kessen | 02.06.2022, 11:30 Uhr

Der wegen Masken-Deals in der Kritik stehende Fynn Kliemann betreibt in Niedersachsen ein Kreativhof. Eine Recherche zeigt, welche Prominenten in das Projekt investiert haben.