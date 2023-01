Torwandschießen im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF Foto: Ralph Orlowski/ZDF/dpa/Archivbild up-down up-down Fußball Fußball-Amateur per Hacke ins ZDF-„Sportstudio“ Von dpa | 20.01.2023, 11:01 Uhr

Mit einem Tor per Hacke hat es ein 19 Jahre alter Fußballspieler aus Mecklenburg-Vorpommern auf die große TV-Bühne geschafft. Jahn-Sylas Schmidt wurde vom ZDF in das „Aktuelle Sportstudio“ am Samstag nach Mainz eingeladen und darf dort an der berühmten Torwand gegen einen Fußball-Promi antreten. Studiogast ist laut ZDF-Ankündigung Torhüter Alexander Nübel von AS Monaco. „Von der Einladung habe ich am Montag erfahren“, sagte Schmidt der „Ostee-Zeitung“ (Freitag).