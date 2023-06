33. Internationales Filmfest Emden-Norderney Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Filmfest Emden-Norderney Französischer Spielfilm „Divertimento“ gewinnt Hauptpreis Von dpa | 12.06.2023, 11:24 Uhr

Der französische Spielfilm „Divertimento - Ein Orchester für Alle“ hat beim 33. Internationalen Filmfest Emden-Norderney den Hauptpreis gewonnen. Die Regisseurin Marie Castille Mention-Schaar nahm den Score Bernhard Wicki Preis in Gold bei der Preisverleihung am Sonntagabend in der Emder Johannes a Lasco Bibliothek entgegen, wie die Filmfestveranstalter mitteilten. Die mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für die drei besten Filme erfolgte nach einem Publikumsvotum.