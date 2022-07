PRODUKTION - Festivalleiter Albert Wiederspiel steht auf der Dachterrasse des Büros des Filmfestes Hamburg in der Innenstadt. Foto: Marcus Brandt/dpa/Bildarchiv FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Molodist Festival Filmfest Hamburg wird Host eines ukrainischen Filmfestivals Von dpa | 26.07.2022, 10:47 Uhr

Eigentlich gibt es in Kiew regelmäßig ein Filmfest. Wegen des russischen Angriffskrieges wird das 2022 nicht komplett gelingen. Zumindest nicht in der Ukraine. Aber: ein Teil des Internationalen Molodist Filmfestivals wird es in Hamburg geben.