In zwei ausverkauften Kinosälen ist das 32. Internationale Filmfest Emden-Norderney am Mittwochabend mit dem französischen Sozialdrama „Wie im echten Leben“ eröffnet worden. Nach dem pandemiebedingten Ausfall im Jahr 2020 und einer Verschiebung in den Oktober 2021 findet das Filmfest erstmals wieder in gewohnter Form statt. „Endlich dürfen wir die Kinosäle wieder voll besetzen“, sagte Filmfest-Geschäftsführerin Nora Dreyer bei der Eröffnung in Emden. Zwar dauere die Pandemie noch an, viele Veranstaltungen wie die Eröffnungsparty und die Filmgespräche seien aber wieder möglich. Für Emden sei das Filmfest „die fünfte Jahreszeit“.