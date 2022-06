HANDOUT - Toni (Ivo Kortlang) und Valerie (Amber Bongard) bekommen ein Kind. Foto: Boris Breuer/tvnow /dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Sendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Boris Breuer TV-Tipp Figuren mit Herz: Vox-Serie „Tonis Welt“ geht weiter Von dpa | 08.06.2022, 00:21 Uhr

Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Doch so manche ist ganz besonders - so wie die von Valerie und Toni. Es ist die zweite Staffel des Spin-offs von „Club der roten Bänder“.