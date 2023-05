Guardians of the Galaxy 3: Der Schaupsieler Fahri Yardim spricht die Figur Rocket. Foto: Disney/Marvel/Claudius Pflug up-down up-down Guardians of the Galaxy 3 Fahri Yardim glücklich: „Endlich wieder Jungfrau!“ Von Daniel Benedict | 04.05.2023, 06:59 Uhr

Fahri Yardim spricht in „Guardians of the Galaxy 3“ wieder Rocket. Im Interview verrät der Schauspieler, warum er dem Waschbären seine zweite Jungfräulichkeit verdankt, und trauert um die toten Tiere seiner Kindheit.